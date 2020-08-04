Тренер "Шахтера" Каштру назвал самую сильную сторону "Вольфсбурга"

4 августа, 2020, 20:54

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру считает атаку самой сильной стороной "Вольфсбурга"

Об этом сообщает "Чемпион".

Португальский специалист решил не выделять конкретных исполнителей "Вольфсбурга".

"Нам следует расценивать "Вольфсбург" как сильную команду в целом. Они сильны в атаке. Хочу выделить их действия в последней трети. Когда идет подача в штрафную, там всегда находится много игроков в зоне завершения атаки. Это может создать нам некоторые проблемы. Мы знаем их сильные стороны, мы постарались также изучить их слабые стороны. Понятно, что в любом коллективе могут определенные игроки выделяться. Но мы расцениваем их как сильную команду в целом. Мы пытались подготовиться к этому соперника. Постараемся показать качественную игру завтра" - сказал Луиш Каштру.

Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится 5 августа на НСК "Олимпийский". В первой игре дончане победили 2:1.

3 августа стало известно, что футбольный клуб "Шахтер" решил в новом сезоне проводить домашние матчи в Киеве, а не в Харькове.

4 августа футболисты немецкого "Вольфсбурга" выразили сомнения относительно целесообразности проведения матча Лиги Европы с "Шахтером" в Киеве из-за ситуации с коронавирусом в Украине.