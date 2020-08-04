Тренер "Шахтера" Каштру назвал самую сильную сторону "Вольфсбурга"
Об этом сообщает "Чемпион".
Португальский специалист решил не выделять конкретных исполнителей "Вольфсбурга".
"Нам следует расценивать "Вольфсбург" как сильную команду в целом. Они сильны в атаке. Хочу выделить их действия в последней трети. Когда идет подача в штрафную, там всегда находится много игроков в зоне завершения атаки. Это может создать нам некоторые проблемы. Мы знаем их сильные стороны, мы постарались также изучить их слабые стороны. Понятно, что в любом коллективе могут определенные игроки выделяться. Но мы расцениваем их как сильную команду в целом. Мы пытались подготовиться к этому соперника. Постараемся показать качественную игру завтра" - сказал Луиш Каштру.
Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится 5 августа на НСК "Олимпийский". В первой игре дончане победили 2:1.
- 3 августа стало известно, что футбольный клуб "Шахтер" решил в новом сезоне проводить домашние матчи в Киеве, а не в Харькове.
- 4 августа футболисты немецкого "Вольфсбурга" выразили сомнения относительно целесообразности проведения матча Лиги Европы с "Шахтером" в Киеве из-за ситуации с коронавирусом в Украине.
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