 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортТренер "Шахтера" Каштру назвал самую сильную сторону "Вольфсбурга"

Тренер "Шахтера" Каштру назвал самую сильную сторону "Вольфсбурга"


фото: Getty Images
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру считает атаку самой сильной стороной "Вольфсбурга"

Об этом сообщает "Чемпион".

Португальский специалист решил не выделять конкретных исполнителей "Вольфсбурга".

"Нам следует расценивать "Вольфсбург" как сильную команду в целом. Они сильны в атаке. Хочу выделить их действия в последней трети. Когда идет подача в штрафную, там всегда находится много игроков в зоне завершения атаки. Это может создать нам некоторые проблемы. Мы знаем их сильные стороны, мы постарались также изучить их слабые стороны. Понятно, что в любом коллективе могут определенные игроки выделяться. Но мы расцениваем их как сильную команду в целом. Мы пытались подготовиться к этому соперника. Постараемся показать качественную игру завтра" - сказал Луиш Каштру.

Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится 5 августа на НСК "Олимпийский". В первой игре дончане победили 2:1.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 августа, 2020 вторник

больше новостей

4 августа, 2020 вторник

3 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать