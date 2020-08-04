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Espreso.tvСпортСтало известно, когда закончится контракт Усика с промоутерской компанией Кличко

Стало известно, когда закончится контракт Усика с промоутерской компанией Кличко


фото: Getty Images
У украинского боксера Александра Усика через два боя заканчивается контракт с промоутерской компанией K2 Promotions

Об этом сообщает "Трибуна".

Усик пока не спешит подписывать новый контракт и хочет провести переговоры с другими промоутерами.

"Контракт с Александром Усиком заканчивается через два поединка. Александр изъявил желание подождать конца контракта и провести переговоры с другими промоутерами. Он это делал и до подписания контракта с нами. Кто сделает лучшее предложение, с теми он и продолжит свою боксерскую карьеру. В прошлом раз именно К2 сделали выгодное предложение, так что результат говорит сам за себя", - рассказал глава компании Александр Красюк.

Промоутерская компания K2 Promotions была основана в 2005 году братьями Кличко.

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