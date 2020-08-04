Стало известно, когда закончится контракт Усика с промоутерской компанией Кличко
Об этом сообщает "Трибуна".
Усик пока не спешит подписывать новый контракт и хочет провести переговоры с другими промоутерами.
"Контракт с Александром Усиком заканчивается через два поединка. Александр изъявил желание подождать конца контракта и провести переговоры с другими промоутерами. Он это делал и до подписания контракта с нами. Кто сделает лучшее предложение, с теми он и продолжит свою боксерскую карьеру. В прошлом раз именно К2 сделали выгодное предложение, так что результат говорит сам за себя", - рассказал глава компании Александр Красюк.
Промоутерская компания K2 Promotions была основана в 2005 году братьями Кличко.
- Напомним, 4 июля Александр Усик объявил о создании собственной промоутерской компании.
- 28 июля Усик заявил, что продолжит сотрудничество с промоутерской компанией братьев Кличко K2 Promotions, если ему предложат выгодные условия.
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