Усик назвал условие продолжения сотрудничества с промоутерской компанией Кличко
Об этом Усик заявил на своем канале в YouTube.
По словам боксера, который в июле создал собственную промоутерскую компанию, он останется в K2 Promotions, если ему предложат хорошие условия.
"Я подпишу контракт с тем, кто мне предложит лучшие условия. Я непосредственно говорю: это бизнес. Если К2 предложит хорошие условия, я продолжу сотрудничать. Это ребята из Украины, у нас есть личное общение. Если предложит кто-то лучше - будем разговаривать", - сказал Усик.
Вместе с тем он заявил, что остался доволен сотрудничеством с Виталием и Владимиром Кличко.
"Когда я подписывал контракт, Виталий Владимирович говорил: "Теоретически, через 3 года мы выводим тебя на пояс. И вот, спустя 3 года мы вышли на пояс. А 2 года назад мы завоевали все пояса ", - констатировал Усик.
- Напомним, 4 июля Александр Усик объявил о создании собственной промоутерской компании.
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