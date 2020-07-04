Усик может прекратить сотрудничество с промоутерской компанией Кличко
4 июля, 2020, 18:27
Украинский боксер Александр Усик объявил о создании собственной промоутерской компании
Об этом сообщает "Трибуна" .
По информации издания, Усик создаст собственную промоутерскую компанию.
В последнее время дела боксера ведут украинская К2 Promotions и британская Matchroom Boxing. Контракт Усика с компанией К2 Promotions, которая принадлежит Виталию и Владимиру Кличко, заканчивается в ближайшие месяцы и, возможно, боксер не захочет его продлевать.
Первый вечер бокса промоутерская компания Усика проведет 1 августа в Киеве. В рамках шоу выступят украинские бойцы - Олег Малиновский, Владислав Сиренко, Александр Захожий и Виктор Выхрист.
- Напомним, 1 июля Александр Усик отобрал у американского тяжеловеса Деонтея Уайлдера вторую позицию в рейтинге WBA.
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