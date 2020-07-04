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Espreso.tvСпортУсик может прекратить сотрудничество с промоутерской компанией Кличко

Усик может прекратить сотрудничество с промоутерской компанией Кличко


фото: K2 Promotions
Украинский боксер Александр Усик объявил о создании собственной промоутерской компании

Об этом сообщает "Трибуна" .

По информации издания, Усик создаст собственную промоутерскую компанию.

В последнее время дела боксера ведут украинская К2 Promotions и британская Matchroom Boxing. Контракт Усика с компанией К2 Promotions, которая принадлежит Виталию и Владимиру Кличко, заканчивается в ближайшие месяцы и, возможно, боксер не захочет его продлевать.

Первый вечер бокса промоутерская компания Усика проведет 1 августа в Киеве. В рамках шоу выступят украинские бойцы - Олег Малиновский, Владислав Сиренко, Александр Захожий и Виктор Выхрист.

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