"Шахтер" исключил четырех футболистов из заявки на Лигу Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УЕФА .
Главный тренер "горняков" Луиш Каштру воспользовался возможностью и отзаявил Артема Бондаренко, Исмаили, Михаила Мудрыка и Назара Муравского. Вместо них в заявку "Шахтера" попали вратарь Евгений Гриценко и защитник Витао.
Соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Вольфсбург" не включил новых футболистов в заявку, но исключил сразу пятерых. Это Мамаду Карамоко, Робин Кнох, Филипп Мензель, Янник Мюкер и Жаннес Таше.
Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится 5 августа на НСК "Олимпийский". В первой игре дончане победили 2:1.
- 3 августа стало известно, что футбольный клуб "Шахтер" решил в новом сезоне проводить домашние матчи в Киеве, а не в Харькове.
- 4 августа футболисты немецкого "Вольфсбурга" выразили сомнения относительно целесообразности проведения матча Лиги Европы с "Шахтером" в Киеве из-за ситуации с коронавирусом в Украине.
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