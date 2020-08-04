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Espreso.tvСпорт"Шахтер" исключил четырех футболистов из заявки на Лигу Европы

"Шахтер" исключил четырех футболистов из заявки на Лигу Европы


фото: Getty Images
Донецкий "Шахтер" исключил четырех футболистов из заявки на Лигу Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УЕФА .

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру воспользовался возможностью и отзаявил Артема Бондаренко, Исмаили, Михаила Мудрыка и Назара Муравского. Вместо них в заявку "Шахтера" попали вратарь Евгений Гриценко и защитник Витао.

Соперник "Шахтера" в 1/8 финала Лиги Европы немецкий "Вольфсбург" не включил новых футболистов в заявку, но исключил сразу пятерых. Это Мамаду Карамоко, Робин Кнох, Филипп Мензель, Янник Мюкер и Жаннес Таше.

Матч "Шахтер" - "Вольфсбург" состоится 5 августа на НСК "Олимпийский". В первой игре дончане победили 2:1.

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