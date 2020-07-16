"Ман Сити" Зинченко представил новую форму
16 июля, 2020, 15:22
Английский "Манчестер Сити" совместно с брендом Puma представили обновленную игровую форму
Видео-презентацию распространил официальный twitter английского клуба.
В новой форме игроки "Сити" будут проводить домашние матчи сезона 2020/21.
"Искусство, индустрия, футбол, музыка, мода, шум и цвет вплетены в ДНК Манчестера, и мозаика - это праздник гордой и разнообразной культуры нашего города", - поясняется на официальном сайте клуба идея новой формы.
Обновленная экипировка представлена в традиционных голубых тонах с белыми полосами.
From the City, by the City, for the City.- Manchester City (@ManCity) July 16, 2020
- Напомним, 15 июля в сети обнародовали фотографии с новой формой сборной Украины по футболу, в которой она выступит на чемпионате Европы.
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