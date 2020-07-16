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Espreso.tvСпорт"Ман Сити" Зинченко представил новую форму

"Ман Сити" Зинченко представил новую форму


фото: twitter.com/ManCity
Английский "Манчестер Сити" совместно с брендом Puma представили обновленную игровую форму

Видео-презентацию распространил официальный twitter английского клуба.

В новой форме игроки "Сити" будут проводить домашние матчи сезона 2020/21.

"Искусство, индустрия, футбол, музыка, мода, шум и цвет вплетены в ДНК Манчестера, и мозаика - это праздник гордой и разнообразной культуры нашего города", - поясняется на официальном сайте клуба идея новой формы.

Обновленная экипировка представлена в традиционных голубых тонах с белыми полосами.

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