НАПК проверит декларации 12 заместителей министров

4 августа, 2020, 13:30

НАПК начало проверку 19 должностных лиц, среди которых 12 нынешних и бывших заместителей министров

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предупреждений коррупции (НАПК).

Согласно сообщению, НАПК начало проверку деклараций 19 должностных лиц, среди которых 12 нынешних и бывших заместителей министров.

В частности, на проверку взяты декларации первого заместителя и министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича, заместителя министра цифровой трансформации Александра Борнякова, заместителей министра юстиции Виталия Василика и Ивана Лищины, экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, экс-заместителя министра здравоохранения Михаила Загорийчука, замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Качки, экс-заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Станислава Ковалевского, заместителя министра юстиции по вопросам европейской интеграции Валерии Коломиец, заместителя министра образования и науки Любомиры Мандзий, замминистра развития общин и территорий Вячеслава Негоды, экс-заместителя министра развития общин и территорий Льва Парцхаладзе.

Кроме того, будут проверены декларации главы Днепропетровской ОГА Александра Бондаренко и других должностных лиц.

В НАПК отметили, что на проведение полной проверки декларации предусмотрено 120 календарных дней. При этом при наличии оснований полную проверку могут продлить, но не более чем на 60 календарных дней.

В пресс-службе напомнили, что первыми НАПК проверяет декларации чиновников, занимающих высокие должности в 2019 году, а также декларации лиц в отношении которых была получена информация о возможных нарушениях.

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