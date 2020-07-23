НАПК начало проверки деклараций Шмыгаля и экс-министров

23 июля, 2020, 14:08

НАПК начало проверки деклараций премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и еще девяти министров текущего состава правительства, а также семи экс-министров

Об этом сообщила пресс-служба Национального бюро по предупреждению коррупции.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку еще 35 деклараций 28 должностных лиц. Таким образом, с начала перезапуска НАПК к проверке взято 503 декларации", - говорится в сообщении.

В частности, НАПК проводит проверку декларации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и еще девяти министров текущего состава Кабмина.

Кроме того, агентство проверяет декларации бывшего Первого вице-премьера - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, экс-вице-премьер-министра Павла Розенко, экс-министра юстиции Павла Петренко, экс-вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, экс-министра информационной политики Юрия Стеця, экс-вице-премьер-министра Владимира Кистиона и экс-министра по делам ветеранов Ирины Фриз.

Также НАПК проверяет декларации еще 11 должностных лиц.

В пресс-службе отметили, что основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования. Среди других оснований в пресс-службе назвали наличие информации о возможном нарушении от граждан, медиа, юридических лиц и правоохранительных органов.

Напомним, НАПК начало проверки декларации президента Украины Владимира Зеленского и бывшего президента Украины Петра Порошенко.

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