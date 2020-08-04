На Закарпатье мужчина до смерти избил многодетную мать
Тело женщины полицейские нашли сегодня ночью в доме в селе Великая Добронь, где жила женщина. Убийцей оказался ее сожитель, сообщили "Еспресо.Запад" в полиции Закарпатья.
При осмотре полицейские заметили многочисленные синяки на теле 43-летней хозяйки дома. В доме также обнаружили следы крови и пучки женских волос.
Подозрение пало на 46-летнего сожителя потерпевшей. Полицейские Ужгородщины уже задержали мужчину.
По данному факту полиция начала уголовное производство. Тело женщины направили на судмедэкспертизу. А ее сожителя поместили в изолятор временного содержания.
В случае доказательства вины мужчине грозит от 7 до 10 лет тюремного заключения.
Добавим, погибшая - мать пятерых детей. О возрасте детей, и были ли они в момент убийства в доме, в полиции не сообщают.
- Напомним, во Львове из дома выпал ребенок и погиб.
- Напомним также, на прошлой неделе в Виноградове подростки избили 12-летнюю девочку и снимали это на видео.
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