На Закарпатье мужчина до смерти избил многодетную мать

4 августа, 2020, 13:21

Трагедия произошла в селе Великая Добронь Ужгородского района

Тело женщины полицейские нашли сегодня ночью в доме в селе Великая Добронь, где жила женщина. Убийцей оказался ее сожитель, сообщили "Еспресо.Запад" в полиции Закарпатья.

При осмотре полицейские заметили многочисленные синяки на теле 43-летней хозяйки дома. В доме также обнаружили следы крови и пучки женских волос.

Подозрение пало на 46-летнего сожителя потерпевшей. Полицейские Ужгородщины уже задержали мужчину.

По данному факту полиция начала уголовное производство. Тело женщины направили на судмедэкспертизу. А ее сожителя поместили в изолятор временного содержания.

В случае доказательства вины мужчине грозит от 7 до 10 лет тюремного заключения.

Добавим, погибшая - мать пятерых детей. О возрасте детей, и были ли они в момент убийства в доме, в полиции не сообщают.