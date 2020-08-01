 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Виноградове подростки избили 12-летнюю девочку и снимали это на видео

В Виноградове подростки избили 12-летнюю девочку и снимали это на видео

Обидчиками оказались двое 14-летних девушек и двое 15-летних парней

Во время ссоры, которая возникла между подростками, пострадала 12-летняя девочка. Мама девочки 31 июля обратилась с заявлением в полицию, где уже начали расследование, - информируют в полиции Закарпатья .

По факту избиения ребенка проводится расследование. О характере травм пока не известно, их должно установить судебно-медицинская экспертиза.

Четырех подростков - двух 14-летних девушек и двух 15-летних парней - в присутствии родителей опрашивают полицейские.

Событие получило огласку в районе. Местные активисты публикуют видео группового избиения, которое, вероятно, снимали сами подростки. В частности, виноградовец Сергей Волошин на своей странице в фейсбуке заявил, что после заявления в полицию на 12-летнюю девочку давят.

Общественный правозащитник Виталий Грегор, свою очередь, отмечает, что "кроме правовой квалификации дерзких, жестоких и, очевидно, незаконных действий непосредственных нападавших-подростков, оценку правоохранители должны представить и родителям, которые не обеспечили надлежащего воспитания, а также лицам, которые осуществляли видеосъемку и фактически были соучастниками преступления против 12-летней девочки". По его убеждению, "на виду все признаки хулиганских действий и однозначно это "не легкие телесные", плюс давление на потерпевшую/свидетелей".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 августа, 2020 суббота

больше новостей

1 августа, 2020 суббота

31 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать