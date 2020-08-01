В Виноградове подростки избили 12-летнюю девочку и снимали это на видео

1 августа, 2020, 15:49

Обидчиками оказались двое 14-летних девушек и двое 15-летних парней

Во время ссоры, которая возникла между подростками, пострадала 12-летняя девочка. Мама девочки 31 июля обратилась с заявлением в полицию, где уже начали расследование, - информируют в полиции Закарпатья .

По факту избиения ребенка проводится расследование. О характере травм пока не известно, их должно установить судебно-медицинская экспертиза.

Четырех подростков - двух 14-летних девушек и двух 15-летних парней - в присутствии родителей опрашивают полицейские.

Событие получило огласку в районе. Местные активисты публикуют видео группового избиения, которое, вероятно, снимали сами подростки. В частности, виноградовец Сергей Волошин на своей странице в фейсбуке заявил, что после заявления в полицию на 12-летнюю девочку давят.