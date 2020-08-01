В Виноградове подростки избили 12-летнюю девочку и снимали это на видео
Во время ссоры, которая возникла между подростками, пострадала 12-летняя девочка. Мама девочки 31 июля обратилась с заявлением в полицию, где уже начали расследование, - информируют в полиции Закарпатья .
По факту избиения ребенка проводится расследование. О характере травм пока не известно, их должно установить судебно-медицинская экспертиза.
Четырех подростков - двух 14-летних девушек и двух 15-летних парней - в присутствии родителей опрашивают полицейские.
Событие получило огласку в районе. Местные активисты публикуют видео группового избиения, которое, вероятно, снимали сами подростки. В частности, виноградовец Сергей Волошин на своей странице в фейсбуке заявил, что после заявления в полицию на 12-летнюю девочку давят.
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