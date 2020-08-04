Во Львове ребенок выпал из окна и погиб
4 августа, 2020, 12:29
Годовалая девочка выпала с восьмого этажа. Спасти ее не удалось
Об этом сообщает патрульная полиция Львовщины, передает "Еспресо.Запад".
По сообщению патрульных, трагедия случилась на улице Рубчака. Ребенок выпал с восьмого этажа многоэтажки.
Девочке был год и семь месяцев. Несмотря на все старания медиков, ребенка спасти не удалось.
Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи.
"Из-за неосмотрительности взрослых ежегодно десятки детей выпадают из открытых или плохо закрытых окон, - предостерегают полицейские. Относитесь ответственно к самому дорогому". Патрульные просят родителей быть осторожными и напоминают родителям об определенных правилах.
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