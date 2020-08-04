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Espreso.tvОбществоВо Львове ребенок выпал из окна и погиб

Во Львове ребенок выпал из окна и погиб


фото: inroshal
Годовалая девочка выпала с восьмого этажа. Спасти ее не удалось

Об этом сообщает патрульная полиция Львовщины, передает "Еспресо.Запад".

По сообщению патрульных, трагедия случилась на улице Рубчака. Ребенок выпал с восьмого этажа многоэтажки.

Девочке был год и семь месяцев. Несмотря на все старания медиков, ребенка спасти не удалось.

Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

"Из-за неосмотрительности взрослых ежегодно десятки детей выпадают из открытых или плохо закрытых окон, - предостерегают полицейские. Относитесь ответственно к самому дорогому". Патрульные просят родителей быть осторожными и напоминают родителям об определенных правилах.

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