На президентских выборах в Беларуси началось досрочное голосование

4 августа, 2020, 11:42

4 августа в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода .

Досрочное голосование продлится до 8 августа, день выборов - 9 августа.

Избиратели, которые не будут находиться по месту жительства 9 августа, могут проголосовать досрочно.

Независимые наблюдатели считают, что белорусские власти использует этот мехаинизм для того, чтобы массово "загонять" на участки студентов, военных и государственных служащих.

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В этом году на досрочном голосовании на участках могут присутствовать не более чем три наблюдателя. ЦИК приняла это решение "в связи с эпидемической ситуацией".

Правозащитники считают, что это сделает избирательный процесс еще более закрытым.

Предложение установить видеокамеры на участках также было проигнорировано. В ответе ЦИК указала, что избирательный кодекс "не позволяет привлечь технические средства граждан к организации выборов".