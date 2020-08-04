На президентских выборах в Беларуси началось досрочное голосование
Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода .
Досрочное голосование продлится до 8 августа, день выборов - 9 августа.
Избиратели, которые не будут находиться по месту жительства 9 августа, могут проголосовать досрочно.
Независимые наблюдатели считают, что белорусские власти использует этот мехаинизм для того, чтобы массово "загонять" на участки студентов, военных и государственных служащих.
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В этом году на досрочном голосовании на участках могут присутствовать не более чем три наблюдателя. ЦИК приняла это решение "в связи с эпидемической ситуацией".
Правозащитники считают, что это сделает избирательный процесс еще более закрытым.
Предложение установить видеокамеры на участках также было проигнорировано. В ответе ЦИК указала, что избирательный кодекс "не позволяет привлечь технические средства граждан к организации выборов".
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