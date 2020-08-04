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Espreso.tvОбществоНа президентских выборах в Беларуси началось досрочное голосование

На президентских выборах в Беларуси началось досрочное голосование


фото: reuters
4 августа в Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента

Об этом сообщает белорусская служба Радио Свобода .

Досрочное голосование продлится до 8 августа, день выборов - 9 августа.

Избиратели, которые не будут находиться по месту жительства 9 августа, могут проголосовать досрочно.

Независимые наблюдатели считают, что белорусские власти использует этот мехаинизм для того, чтобы массово "загонять" на участки студентов, военных и государственных служащих.

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В этом году на досрочном голосовании на участках могут присутствовать не более чем три наблюдателя. ЦИК приняла это решение "в связи с эпидемической ситуацией".

Правозащитники считают, что это сделает избирательный процесс еще более закрытым.

Предложение установить видеокамеры на участках также было проигнорировано. В ответе ЦИК указала, что избирательный кодекс "не позволяет привлечь технические средства граждан к организации выборов".

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