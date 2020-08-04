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Espreso.tvОбщество70% против 5%: в Беларуси издание придумало способ исследовать рейтинг кандидатов в президенты в условиях запрета соцопросов

70% против 5%: в Беларуси издание придумало способ исследовать рейтинг кандидатов в президенты в условиях запрета соцопросов

Соцопросы в Беларуси запрещены, но местные СМИ нашли, как исследовать рейтинг кандидатов в президенты

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Так что соцопросы в Беларуси запрещены. СМИ не могут даже проводить онлайн-опросы - ведь их приравняли к опросам общественного мнения, а для этого нужна соответствующая аккредитация.

Издание TUT.BY нашло способ опросить читателей - и спросила их о фильмах.

На момент написания новости, фильм Одинокий мужчина (вероятно Александр Лукашенко) набрал 4,7%, Три женщины (его оппонентка - Светлана Тихановская) - 70,1%, за любой другой фильм проголосовали 5,6%, а не смотрят фильмы 19, 6%.

 

  • Голосование на очередных выборах президента Беларуси назначено на следующее воскресенье, 9 июля.

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