70% против 5%: в Беларуси издание придумало способ исследовать рейтинг кандидатов в президенты в условиях запрета соцопросов
4 августа, 2020, 09:54
Соцопросы в Беларуси запрещены, но местные СМИ нашли, как исследовать рейтинг кандидатов в президенты
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Так что соцопросы в Беларуси запрещены. СМИ не могут даже проводить онлайн-опросы - ведь их приравняли к опросам общественного мнения, а для этого нужна соответствующая аккредитация.
Издание TUT.BY нашло способ опросить читателей - и спросила их о фильмах.
Опрос! Какой фильм вам более интересен?- TUT.BY (@tutby) August 3, 2020
На момент написания новости, фильм Одинокий мужчина (вероятно Александр Лукашенко) набрал 4,7%, Три женщины (его оппонентка - Светлана Тихановская) - 70,1%, за любой другой фильм проголосовали 5,6%, а не смотрят фильмы 19, 6%.
- Голосование на очередных выборах президента Беларуси назначено на следующее воскресенье, 9 июля.
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