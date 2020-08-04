70% против 5%: в Беларуси издание придумало способ исследовать рейтинг кандидатов в президенты в условиях запрета соцопросов

4 августа, 2020, 09:54

Соцопросы в Беларуси запрещены, но местные СМИ нашли, как исследовать рейтинг кандидатов в президенты

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Так что соцопросы в Беларуси запрещены. СМИ не могут даже проводить онлайн-опросы - ведь их приравняли к опросам общественного мнения, а для этого нужна соответствующая аккредитация.

Издание TUT.BY нашло способ опросить читателей - и спросила их о фильмах.

Опрос! Какой фильм вам более интересен? - TUT.BY (@tutby) August 3, 2020

На момент написания новости, фильм Одинокий мужчина (вероятно Александр Лукашенко) набрал 4,7%, Три женщины (его оппонентка - Светлана Тихановская) - 70,1%, за любой другой фильм проголосовали 5,6%, а не смотрят фильмы 19, 6%.