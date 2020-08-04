Лига Европы: где и когда смотреть все матчи среды
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Также сегодня встретятся "Копенгаген" и "Истанбул Башакшехир", МЮ и ЛАСК, а также "Интер" и "Хетафе", с победителем последней пары "Шахтер" может сыграть в полуфинале.
Другие четыре матча 1/8 финала будут сыграны завтра, 6 августа.
Лига Европы
1/8 финала
5 августа, среда
19:55 "Шахтер" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия), прямая трансляция на "Футбол 1" (первый матч 2:1)
19:55 "Копенгаген" (Дания) - "Истанбул" (Турция), прямая трансляция на "Футбол 2" (первый матч 0:1)
22:00 "Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания), прямая трансляция на "Футбол 1" (первый матч не состоялся)
22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - ЛАСК (Австрия), прямая трансляция на "Футбол 2 (первый матч 5:0)
- 3 августа стало известно, что футбольный клуб "Шахтер" решил в новом сезоне проводить домашние матчи в Киеве, а не в Харькове.
- 4 августа футболисты немецкого "Вольфсбурга" выразили сомнения относительно целесообразности проведения матча Лиги Европы с "Шахтером" в Киеве из-за ситуации с коронавирусом в Украине.
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