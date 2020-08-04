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Espreso.tvСпортЛига Европы: где и когда смотреть все матчи среды

Лига Европы: где и когда смотреть все матчи среды


фото: Getty Images
Сегодня, 5 августа, в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" сыграет против немецкого "Вольфсбурга"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Также сегодня встретятся "Копенгаген" и "Истанбул Башакшехир", МЮ и ЛАСК, а также "Интер" и "Хетафе", с победителем последней пары "Шахтер" может сыграть в полуфинале.

Другие четыре матча 1/8 финала будут сыграны завтра, 6 августа.

Лига Европы

1/8 финала

5 августа, среда

19:55 "Шахтер" (Украина) - "Вольфсбург" (Германия), прямая трансляция на "Футбол 1" (первый матч 2:1)

19:55 "Копенгаген" (Дания) - "Истанбул" (Турция), прямая трансляция на "Футбол 2" (первый матч 0:1)

22:00 "Интер" (Италия) - "Хетафе" (Испания), прямая трансляция на "Футбол 1" (первый матч не состоялся)

22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - ЛАСК (Австрия), прямая трансляция на "Футбол 2 (первый матч 5:0)

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