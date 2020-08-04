Лидер "Челси" пропустит матч Лиги чемпионов с "Баварией"

4 августа, 2020, 11:11

Испанский футболист "Челси" Педро из-за травмы не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии"

Об этом сообщает Football Italia .

Педро 4 серпня будет прооперирован по поводу плеча, травмированного в финале Кубка Англии с "Арсеналом" (1: 2).

33-летний испанец пропустит около месяца и не сможет помочь "Челси" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией", который состоится 8 августа. В первой игре в Лондоне немецкий клуб одержал победу 3: 0.

Ранее стало известно, что Педро согласовал контракт с итальянской "Ромой" и объявил, что покидает "Челси".

В нынешнем сезоне Педро сыграл за "Челси" 23 матча, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

3 августа стало известно, что ексгравець "Шахтера" Виллиан отказался подписывать новый контракт с лондонским "Челси".

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