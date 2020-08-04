Конкуренция на рынке усиливается после открытия рынка, - Татьяна Бойко
Такой прогноз сделала Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".
"Если потребители хотят сменить поставщика, то я думаю, что в ближайшее время мы увидим довольно значительное количество предложений на рынке", - сказала Татьяна Бойко.
Она выразила мнение, что подобные процессы происходили, когда зарождался рынок мобильной связи, а также Интернета.
"Все помнят, что изначально была только "Воля кабель ", или "МТС" или "Киевстар". Но постепенно даже" МТС "и" Киевстар "начали делать разные предложения - или поминутная оплата, или пакет безлимит. У нас что-то подобное появится и на рынке газа ", - отметила Бойко.
- В Украине с 1 августа заработал рынок газа для населения.
- Минэнерго определило НАК "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" на рынке природного газа.
- В Нафтогазе обнародовали условия продажи газа для поставок населению с 1 августа. В частности, цена по годовым контрактам будет определяться, исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спрэда, а также условий оплаты.
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