Конкуренция на рынке усиливается после открытия рынка, - Татьяна Бойко

4 августа, 2020, 14:18

В ближайшее время украинцы ощутят на себе усиление конкуренции на рынке газа

Такой прогноз сделала Татьяна Бойко, координатор энергопрограмм гражданской сети "Опора", в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Если потребители хотят сменить поставщика, то я думаю, что в ближайшее время мы увидим довольно значительное количество предложений на рынке", - сказала Татьяна Бойко.

Она выразила мнение, что подобные процессы происходили, когда зарождался рынок мобильной связи, а также Интернета.

"Все помнят, что изначально была только "Воля кабель ", или "МТС" или "Киевстар". Но постепенно даже" МТС "и" Киевстар "начали делать разные предложения - или поминутная оплата, или пакет безлимит. У нас что-то подобное появится и на рынке газа ", - отметила Бойко.