Криклий заявил, что поезда будут останавливаться в "красной" зоне карантина для высадки пассажиров

4 августа, 2020, 15:47

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что поезда планируют останавливать в "красной" карантинной зоне для высадки пассажиров

Об этом он сообщил в эфире Общественного радио.

Криклий говорит, что когда поезд приближается к "красной" зоне и высадки-посадки пассажиров не будет, об этом нужно предупреждать.

"Мы обратились к правительству, чтобы можно было высадку обеспечить, потому что здесь вопрос в том, чтобы мобильность коронавируса не распространялось, понятно, что высадку сделать это - не проблема. Человек может выйти из поезда, но назад уже не зайдет и понятно, что подсаживаться на остановке в Тернополе уже не будут", - говорит Криклий.

С 3 августа поезда не останавливаются в Луцке и Тернополе.

Укрзализныця приостановила продажу билетов на поезда дальнего следования до станции Луцк и Тернополь. Города находятся в "красной" зоне карантина, где должны были остановить работу транспорта