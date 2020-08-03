Тернопольчане остановили поезд, несмотря на карантинный запрет

3 августа, 2020, 12:15

"Заложникам" еще одного поезда предлагали выйти посреди ночи в Хмельницком или в четыре утра во Львове

Тернопольчане добились остановки в родном городе поезда, который следовал из Херсона и с 3 августа не должен был останавливаться в нем из-за отнесение Тернополя к "красной" карантинной зоне. Об этом сегодня на внеочередной сессии городского совета рассказал мэр Тернополя Сергей Надал, - сообщает сайт Terminovo.

По его словам, в поезде ехало 85 тернопольчан, в частности родители с детьми с ДЦП. Руководитель поезда согласился остановиться только когда пассажиры устроили бунт.

Также Надал зачитал сообщение от жителей города, которые стали заложниками в поезде "Киев-Трускавец", заметив, что в мэрии получают "массу обращений" от людей.

"Именно сейчас находимся в поезде №49, на который Укрзализныця нам продала билеты вчера, уже после внесения Тернополя в "красную" зону. О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, узнали от проводницы. Начальник поезда извинился и предложил выходить в час ночи в Хмельницком или в 4 утра во Львове. Нас таких заложников - 15 только в вагоне. Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможности выйти в родном городе?" - озвучил мэр послание пассажиров из Тернополя.

Отметим, с сегодняшнего дня, 3 августа, Укрзализныця временно отменяет остановку ряда поездов дальнего следования в Луцке и Тернополе в связи с усилением карантинных мероприятий. Ограничение будет действовать для поездов:

№41 / 42 сообщением Днипро-Трускавец

№98 / 97 Ковель-Киев

№88 / 87 Ковель-Новоалексеевка

№12 / 11 Одесса-Львов

№81 / 82 Киев-Ужгород

№49 / 50 Киев-Трускавец

№136 / 135 Черновцы-Одесса

№108 / 107 Одесса-Ужгород

№110 / 109 Львов-Херсон

№86 / 85 Львов-Новоалексеевка

№715 / 716 Киев-Львов.

Остановку на указанных станциях обещают восстановить после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мероприятий в Луцке и Тернополе. Пассажирам поездов, которые планировали ехать в/из Луцка и Тернополя, предложат возврат полной стоимости билетов.

В то же время в Тернополе категорически не согласны с тем, что их город попал в "красную" зону. Сегодня городской совет даже собрался на внеочередную сессию, на которой выразил "решительное несогласие" с таким решением Кабмина.

В Тернополе считают, что правительственные требования безосновательны, ведь показатели уровня заболеваемости COVID-19 в городе в последние дни пошли на убыль и держатся на том же низком уровне.