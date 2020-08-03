Львовская "органика" имеет шанс не мигрировать по Украине. Во Львове устанавливают соответствующие контейнеры

3 августа, 2020, 18:15

Во всех районах Львова начали установку контейнеров для сбора органических отходов. В планах - установить соответствующие контейнеры на каждой площадке во Львове. Также к этому проекту присоединяются заведения общественного питания и рынки

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС, передает "Еспресо-Запад".

"Сегодня делаются первые шаги к началу процесса сортировки. Подключились все перевозчики, - отметил директор городского департамента обращения с ТБО Роман Олейник. - Мы формируем стандартизацию всех контейнеров для органики, чтобы они выглядели одинаково в городе, а также имели узнаваемую маркировку. Контейнеры для сбора органики должны выделяться среди других, чтобы жители, когда идут выбрасывать мусор, видели, что в этот контейнер надо бросать только органические и пищевые отходы, чтобы в дальнейшем они шли на компостовальную станцию для переработки.

Уже есть 17 ОСМД по городу, участвующих в этой инициативе. За время действия проекта мы собрали около 17 тонн органических отходов от ОСМД за полтора месяца ".

Так, город рассчитал экономически обоснованный тариф на предоставление услуг переработки раздельно собранных пищевых и садовых отходов для субъектов хозяйственной деятельности, а также утвердил нулевую ставку на сбор органики для жителей домов ОСМД, ЖСК и управленческих компаний до конца года.

Кроме того, в рамках пилотного проекта, ЛКП "Зеленый город" осуществляет бесплатный прием органики от жителей, которые привозят ее самостоятельно на компостувальну станцию, на ул. Пластова, 13. удобрение, которое образовалось, размещается на компостувальному площадке, где все желающие могут взять бесплатно.

Ежедневно на компостувальну станцию переработки поступает от 300 кг до 10 тонн органики, в то время, когда ее мощность достигает 95 тонн в день.

Напомним, недавно в Корецком районе Ровенской области обнаружили ориентировочно 14,5 тонн выгруженного мусора из Львова. Водитель вез отходы в Киевской области, но решил "сэкономить". Теперь ему грозит наказание по факту загрязнения земель.

А весной полиция Львовщины прекратила хищения средств при вывозе твердых бытовых отходов . Преступники подделывали документы, указывая, что якобы мусора везут на свалки Киевской, Житомирской и других областей, завышая стоимость вывоза. Полиция установила, что львовские отходы незаконно захоранивали на территории Львовской области.