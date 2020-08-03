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Espreso.tvЭкономикаАвиасообщение с Эстонией снова приостановлено из-за роста заболеваемости COVID-19 в Украине

Авиасообщение с Эстонией снова приостановлено из-за роста заболеваемости COVID-19 в Украине


фото: reuters
Эстония прекратила авиасообщение, поскольку кумулятивное число зараженных коронавирусом в Украине превысило 25 человек за последние 14 дней

Об этом пишет ERR .

Согласно сообщению, кумулятивное число зараженных коронавирусом в Украине 31 июля увеличилось до 28 за последние 14 дней.

В то же время, по информации издания, Министерство экономики позволяет авиасообщение со странами, в которых кумулятивное число зараженных коронавирусом за последние 14 дней не превышает 25. В Украине на прошлой неделе этот показатель составлял 24,5, что позволило венгерской авиакомпании Wizz Air возобновить полеты .

"Однако уже 31 июля поступили новые данные, согласно которым коэффициент заболеваемости в Украине увеличился до 28, в связи с чем все запланированные на субботу и воскресенье рейсы были отменены", - пишет ЕRR.

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