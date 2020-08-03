Авиасообщение с Эстонией снова приостановлено из-за роста заболеваемости COVID-19 в Украине
Об этом пишет ERR .
Согласно сообщению, кумулятивное число зараженных коронавирусом в Украине 31 июля увеличилось до 28 за последние 14 дней.
В то же время, по информации издания, Министерство экономики позволяет авиасообщение со странами, в которых кумулятивное число зараженных коронавирусом за последние 14 дней не превышает 25. В Украине на прошлой неделе этот показатель составлял 24,5, что позволило венгерской авиакомпании Wizz Air возобновить полеты .
"Однако уже 31 июля поступили новые данные, согласно которым коэффициент заболеваемости в Украине увеличился до 28, в связи с чем все запланированные на субботу и воскресенье рейсы были отменены", - пишет ЕRR.
- Напомним, 30 июля Эстония восстановила авиасообщение с Украиной
- 31 июля венгерская авиакомпания Wizzair возобновила полеты из Таллинна в города Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-