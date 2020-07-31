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Espreso.tvЭкономикаWizz Air возобновила полеты из Таллинна в города Украины

Wizz Air возобновила полеты из Таллинна в города Украины


фото: reuters
Wizz Air осуществила первый рейс из Таллинна в аэропорт "Киев".

Об этом пишет Экономическая правда.

Согласно сообщению, в четверг компания осуществила первый рейс из Таллинна в аэропорт "Киев".

В издании отметили, что еще в понедельник министр экономики Таави Аас, продолжая до конца августа запрет на прямые полеты в страны с высоким уровнем заражения, заявил, что ситуация в Украине улучшается, но открытие линий сразу же было бы преждевременным шагом.

В то же время, по словам заведующего отделом авиации и мореплавания Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамяги, формально запретов на полеты из Таллинна в города Украины сейчас нет.

"Таави Аас действительно так сказал, но государство, принимая решение о допустимости тех или иных рейсов, выходит из количества зараженных коронавирусом на 100 000 жителей в течение последних 14 дней. Если этот показатель меньше 25, то летать можно. По состоянию на минувшую пятницу в Украине количество случаев заражения Covid-19 составляло 24,5 на 100 000 жителей, поэтому Wizz Air никакие постановления сейчас не нарушает ", - цитирует издание слова Линнамяги.

При этом, если 31 июля будут опубликованы данные, из которых выяснится, что в Украине число заболеваний 100000 жителей снова превышает отметку в 26, то полеты в украинские города снова отменят.

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