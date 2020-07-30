Эстония восстановила авиасообщение с Украиной

30 июля, 2020, 18:56

Правительство Эстонии позволило осуществлять авиаперелеты из Украины. Все прибывшие из Украины в Эстонию, должны будут пройти двухнедельную самоизоляцию

Об этом сообщает ERR .

Естония позволила прямые рейсы из Украины, поскольку совокупное количество инфекций на 100 тыс. жителей за последние 14 дней составляет 24,5.

Поэтому в четверг 30 июля, авиакомпания Wizz Air начала рейсы из Украины. Утром в Таллинн прибыл рейс из Львова, также ожидаются рейсы из Киева и Харькова.

Все прибывающие из Украины в Эстонию должны будут пройти двухнедельную самоизоляцию.

"Если данные, которые будут опубликованы 31 июля, покажут, что количество заболеваний в Украине на 100 тысяч жителей вновь превышает 26 полеты в украинские города снова будут отменены", - заявил руководитель авиационного и морского департамента Министерства экономики и коммуникаций Тайво Линнамягы

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