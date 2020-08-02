ОБСЕ насчитала 225 нарушений нового перемирия

2 августа, 2020, 10:55

Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе зафиксировали с 00:01 понедельника, 27 июля 2020 г., в целом 225 нарушений режима прекращения огня

Об этом говорится в отчете №182 / 2020 СММ ОБСЕ, передает Еспресо.TV.

Как уточняется, о 44 взрывах и разрывах, 1 неопределенный боеприпас и 180 очередей и выстрелов из стрелкового оружия.

Кроме того, Миссия уточняла сообщение о том, что 27 июля во время работы на приусадебном участке получил ранения житель подконтрольной украинскому правительству Марьинки (23 км юго-западнее Донецка).

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По словам мужчины, медработники ВСУ, которые были дислоцированы неподалеку, отвезли его в медицинское учреждение в Марьинке, откуда машина скорой помощи доставила его в больницу в Курахово.

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Напомним, по договоренности сторон, начиная с понедельника, 27 июля, на Донбассе должно было действовать перемирие.

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