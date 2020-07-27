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Espreso.tvОбществоБольшая имитация. Как Зеленский попал в мышеловку Путина, чтобы выиграть выборы?

Большая имитация. Как Зеленский попал в мышеловку Путина, чтобы выиграть выборы?


фото: reuters
Путин по-старому продавливает в Украине сценарий как в Приднестровье, а Зеленский и Ермак так волнуются за рейтинги виртуальной партии без местных офисов и персонала - что решили сдать все

Неожиданный драконовский для украинского войска "режим прекращения огня" и неоднозначный звонок Владимира Зеленского к Путину - с абсолютно кардинальной трактовкой собеседников - два пазла одной истории. Новые лица украинской политики с раздутым чувством уникальных государственников придумали, как им показалось, замечательный политический трюк. Чтобы война на Донбассе закончилась - надо просто запретить воевать украинской армии. По разумению технологов Банковой это позволит "зеленым" хоть как-то продержаться до октября и сохранить поддержку у пророссийского электората. Дабы щедро навесить им на уши лапшу о прекращении войны, которого на самом деле никто не планировал.

Беда не в том, что Зеленский готов говорить хоть о ежевике, хотя о грибной похлебке, параллельно убеждая себя, что "я не лох", а смогу все.

Беда не в том, что Андрей Ермак все крепче опутывает паутиной альтернативной реальности своего шефа. Беда даже не в том, что министр обороны Андрей Таран боится называть войну войной, а оккупацию военным преступлением Росийской Федерации, и уже перешел на обезличенную формулировку "та сторона". Очередное преступное "перемирие" и звонки, которые пресс-служба Кремля подает как отборную победу, лишь закрепляет горькую правду. Что руководство государства готово подписать что угодно и приказать полную ерунду ВСУ, чтобы вместо реальной борьбы за независимость показывать большую имитацию. Потому что нужно до выборов, а там хоть и потоп.

Если в плане очередного "перемирия" я верю в профессионализм и способность украинской армии вести войны втемную, то телефонные беседы с Путиным выглядят как полный нонсенс. Ведь совершенно дико, когда глава одного суверенного государства обсуждает с другим изменения в Конституции в рамках децентрализации, да еще и отчитывается о планах особого порядка местного самоуправления ОРДЛО. Мы уже так резко стали марионеткой и колонией? Мы помогаем Путину воспользоваться последним шансом после шести лет войны и мощного отпора украинской армии захватить территорию всей подконтрольной Украины без всякого боя? У Зеленского уже совсем мозги поправила июльская жара и советы советников в стиле Михаила Подоляка - что мы умные, а "националисты" и "фашисты" мешают нам жить? Остается надеяться, что Зеленский не дал Путину никаких гарантий и не взял на себя и Украину письменных обязательств - о реальных измененях Конституции или проведении выборов в ОРДЛО. И не важно, какая мотивация была у Шестого - положительный пиар для лайт-ваты для своей партии, чей рейтинг аж трещит. Или сделать все, что хочет Путин, чтобы освободить новую партию заложников Кремля. Было ведь зимой фактическое уничтожение дел Майдана и отмена приговоров террористам с харьковского Антимайдана, чтоб ЗЕ-президент получил электоральные плюсики за заложников, а Путин - смог замести следы своей диверсионной деятельности в Украине.

Только вот Зеленского не предупреждили, что со слепой армией без артиллерии и саркомой ОРДЛО в теле Украины - заложников без всякого права будет 40 миллионов. Поэтому нынешние крупные пиары бесследно не пройдут.

Есть идеи, что Путин сначала просил от Украины полного выполнения "Минских договоренностей", а Россия обещала "полный и всеобъемлющий режим прекращения огня". И Зеленский, который так боится новостей о смерти на фронте и от коронавируса, согласно недавнему интервью секретаря СНБО Алексея Данилова - пошел в мышеловку. Да, команда Банковой подаст это как как большую победу. Я уже вижу аргументацию защитников - придворных и скупленных оперативно оптом - что если бы Украина не пошла на эти разговоры и игнорировала "Минские договоренности" - с РФ могли бы уже очень быстро снять санкции.

На самом деле - подобный двойной факап гаранта это разве что путь к большим потрясениям. Никакие аргументы об отмене антироссийских санкций по Донбассу Украине не грозят. Нам грозит несамостоятельность политического руководства, которое вместо реформ и укрепления государства стремится найти какие-то сомнительные пиар-ходы, и поэтому соглашается на внешнее давление врага. Нам грозит усиление медведчуковских каналов - которые уже хором поют о необходимости "понять и простить" ОРДЛО, забыть Крым, а еще открыть ворота в Киев всем - от Zivert до "псковских десантников". Мы также вынуждены будем пережить великие потрясения внутри самих себя, потому что из-за того, что президент и министр обороны кастрируют свою армию и унижают героя - у нас убивают ветеранов на улице. Так, сегодня стало известно о смерти Олега Черевко. Ветеран "Азова" в реанимации после жестокого избиения в Запорожье. Полиция все-таки арестует тварь, переломившую герою основание черепа? Или дважды судимый человек и дальше будет ходить под залог 40К гривен?

Поскольку Кузьменко и Антоненко сидят полгода только потому, что неудачно выключили телефоны, а реальным убийцам ветеранов у нас гуд - слава и залога.

Государственный интерес оказался делом настолько тяжелой для Зеленского и Ко - что если украинская государственность выживет, то всех вышеупомянутых фигурантов ждет производство по факту государственной измены. Только вот купить имение по соседству с Януковичем не получится ни у кого. Потому несуразный государственник Виктор Федорович хоть смешной в жизни, а выходцы "квартала" вызывают разве жалость. А после "перемирия" и беседы с Путиным по Конституции - добавилась еще и ярость. Это чувство не впервой сдерживало страну от фиаско, а шансы, что мы спасем ее еще раз от рук капитулянтов-имитаторов.

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