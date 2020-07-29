 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Уход Кучмы – сигнал о тупике

Виталий Портников: Уход Кучмы – сигнал о тупике


фото: President.gov.ua
Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул нашу делегацию в Трехсторонней контактной группе

Сам Кучма утверждает, что за прошедший год работа контактной группы возобновилась и значительно продвинулась. Однако при этом толком не объясняет – что вполне в стиле Леонида Даниловича – почему не хочет участвовать в дальнейшем продвижении.

Что ж, мне не привыкать объяснять за Кучму. Бывший президент  покидает ТКГ уже второй раз – он был первым руководителем украинской делегации и ушел из нее именно тогда, когда стало ясно, что не существует никаких реальных перспектив для договоренностей между Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Уже тогда в Кремле решили больше не общаться с тогдашним президентом Украины, а местные олигархи, среди которых был и зять Кучмы Виктор Пинчук, активно работали над заменой  главы государства человеком, который сможет добиться взаимопонимания с Москвой. О том, что Москва вообще не стремится к такому взаимопониманию, похоже, не догадывались тогда ни олигархи, ни их кандидаты на пост президента.

Кучма – один из немногих людей в Украине, кто это отлично понимает. Но он может рассчитывать, что авторитет, которым он пользуется у российских кланов, может помочь поиску компромисса.  Его присутствие на переговорах – сигнал Москве, что в Киеве действительно хотят взаимопонимания  и окончания конфликта. Когда Кучма убеждается, что этот сигнал не будет восприниматься в Кремле и совершенно там никому не интересен, что Путин хочет не договариваться, а давить, он уходит. Кучме это давление совершенно не интересно. Поэтому он ушел в 2018 году. Поэтому он ушел в 2020 году. Ну и, конечно, и тогда, и теперь его уход был еще одним важным индикатором – индикатором завершения олигархического консенсуса лояльности действующему главе государству и начала процесса поиска олигархами нового президента Украины. Просто в случае с Зеленским этот процесс поиска начался раньше, чем в случае с Порошенко – что, в общем, неудивительно, если отдавать себе отчет в экономических перспективах страны. 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

29 июля, 2020 среда

28 июля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать