На Львовщине от коронавируса умер известный врач

2 августа, 2020, 11:17

В августе Василию Савенко должно было исполниться 60 лет

Вчера, 1 августа, COVID унес жизни руководителя Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи, известного организатора медицинской и общественной жизни в районе Василия Савенко. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

"Опять этот ужасный вирус унес хорошего человека ... Мне Василий запомнится очень активным и трудолюбивым человеком. Он горел работой и имел много интересных идей. Он был руководителем Старосамборского ЦПМСД и очень искренне стремился сделать лучшей медицине для сложного горного района. Достойный человек и настоящий врач ", - написала Ирина Микичак.

Свои соболезнования также выразил народный депутат Олег Синютка, который отметил, что Василий Савенко также был человеком с активной гражданской позицией и возглавлял местную организацию партии "Европейская Солидарность":

"Один день унес жизни двух патриотов, защитников, хорошо знакомых мне людей.

Бесстрашного воина, Андрея Гергерт . Известного как комбат «Июнь» и известного медика, Василия Савенко, руководителя Старосамборского районной организации партии "Европейская Солидарность".

Друзья, пусть украинская земля, которую вы так любили, хранит вас навеки, а народ отныне будет помнить обо всех ваши добрые дела. Вечная память ".

Больше о врача написала местная журналистка Мария Кузьмин, которая готовила материал о нем по случаю юбилея - в августе Василий Савенко должно было исполниться 60 лет.

"Я знала о достижении Старосамборского Центра первичной медицинской помощи. О том, как Василий Алексеевич работал медиком за рубежом. И о том, как спасал людей на Майдане. Я знала, как гордился своей семьей - женой Натальей Ярославовна - медиком и сыновьями. как радовался, когда недавно родилась внучка Эвелина в Братиславе, у сына, который является послом в Словакии. Но это все бежало, без деталей ...

Я много общалась с ним. О рабочем: медицинское и журналистику. Потому что он умел не только своей жизнью жить, но и интересовался делами других. Мы много говорили о ситуации в государстве. Мы говорили о здоровье. И о коронавирус ... Еще недавно он звонил и рассказывал, как это серьезно.

Василий Алексеевич всегда имел четкую позицию по всем вопросам. Он был хорошим врачом, умелым руководителем, хорошим другом. Сегодня, в многочисленных людей Старосамборщины, как и у меня, будут свои воспоминания об этой Человека ".

Напомним, что на Львовщине на коронавирус уже заболели более тысячи медиков. Восемь из них умерли.

Добавим, за последние сутки на Львовщине подтвердили пять смертей от коронавируса.