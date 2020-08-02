Коронавирус на Львовщине: в сутки в шесть раз больше людей заболело, чем выздоровели

2 августа, 2020, 10:47

За минувшие сутки на Львовщине еще у 112 человек обнаружили коронавирус

На утро 2 августа во Львове и Львовской области подтверждено 9783 случая инфицирования коронавируса, из них 265 - летальные. За вчера лабораторные центры провели 934 ПЦР-теста, поэтому 112 (а это 12% от всех обследований) - положительные. За последние сутки подтверждено еще пять смертей от коронавируса, сообщает "Еспресо.Запад".

Среди новых больных - 56 львовян, остальные - жители сел и городов области. Высоким остается остаток проб в холодильнике. По состоянию на сейчас 1208 человек на Львовщине ожидают своих результатов ПЦР-теста. Эта цифра меньше, чем за два предыдущих дня, однако выше, чем обычно.

Активных больных в области на сегодня - 7146 человек. Добавим, что 2372 пациента уже преодолели коронавирус. За последние сутки выписаны только 18 человек. По сравнению с днями, когда количество тех, кто одолел болезнь, была почти одинаковой, или даже выше количества заболевших, этот показатель низок.

Больше всего больных - в областной клинической больнице. На утро воскресенья в больнице находится 208 пациентов, отмечает заместитель директора областной больницы Игорь Берник. По словам врача, в 197 пациентов (16 из которых медработники) подтвержден диагноз СОVID-19. Вчера в больницу обратилось 26 человек, из них 13 госпитализированы. Зато выписали только одного человека, который оправилась от коронавируса. Медик добавляет, что состояние новых заболевших - преимущественно тяжелое. В целом в больнице девять больных сейчас находятся в отделении интенсивной терапии, четверо из них на аппаратах ИВЛ в очень тяжелом состоянии.

Также Игорь Берник обнародовал статистику заболевания за неделю, на которой видно, что после незначительного спада коронавирус в области продолжает атаковать.