Сегодня во Львове будут прощаться с комбатом "Червнем"

2 августа, 2020, 09:31

Андрея Гергерта похоронят на Лычаковском кладбище

Сегодня, 2 августа, с 15 часов дня и в течение ночи можно будет попрощаться с военным Андреем Гергертом в Доме воина, на ул. Короленко, 1а, сообщили Еспресо-Запад в пресс-службе ЛГС.

В понедельник, 3 августа, в 11:00 начнется Чин погребения в гарнизонного храма св. ап. Петра и Павла (ул. Театральная, 11). Похоронят Андрея Гергерта на Лычаковском кладбище.

Напомним, 42-летний военный из Львовщины, заместитель командующего Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт (позывной "Червень") умер вчера, 1 августа, после продолжительной болезни - в феврале 2020 г. у него диагностировали рак желудка.

Соболезнования родным от общины города выразил мэр Андрей Садовый : "Смерть нашла его в тяжелой борьбе с раком. Но мы никогда не забудем подвига Героя. Вечная память защитнику Украины!" - отметил Андрей Садовый .

Добавим, Андрей Гергерт родился в Николаеве на Львовщине, до Евромайдана работал ветеринаром, а в марте 2014 г. ушел воевать на Донбасс.

У Андрея Гергерта осталась жена и четверо детей.