1 августа на фронте: с российской стороны - 3 обстрела вблизи Песков, с украинской - без потерь, но есть травмированные

2 августа, 2020, 07:20

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой. Украинские защитники продолжают надежно держать линию обороны и соблюдать режим прекращения огня. За прошедшие сутки было всего три обстрела

Об этом говорится в сводке о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7.00 воскресенья, 2 августа 2020 года, передает Еспресо.TV.

"За прошедшие сутки зафиксировано 3 неприцельных обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников возле населенного пункта Пески. Украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали", - отмечается в сообщении украинских военных .

Потерь вследствие вражеских обстрелов нет.

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В то же время за минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы. Один воин получил осколочные ранения, задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй защитник - травмировал руку на одном из опорных пунктов. Оба военнослужащих оперативно доставили в лечебные учреждения и предоставили надлежащую медицинскую помощь. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

За текущие сутки обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано.

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"Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае нарушения договоренностей противником и создание угрозы жизни и здоровью военнослужащих, не лишают права украинских воинов открывать огонь", - отмечает командование ООС.

Напомним, по соглашению сторон, начиная с понедельника, 27 июля, на Донбассе должно действовать перемирие.

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