Знает, чей Крым и кто враг: Сенцов поддержал борца, который бросил вызов Усику
1 августа, 2020, 14:05
Бывший пленник Кремля Олег Сенцов выложил общее фото с борцом Богданом Грицаем, который вызвал на поединок боксера Александра Усика
Фото с борцом Сенцов обнародовал в facebook.
"Богдан Грицай - настоящий украинский спортсмен и патриот, который точно знает, чей Крым и кто наш враг", - написал Сенцов.
Грицай в мае предложил Усику выяснить отношения в боях без правил, из-за антиукраинской позиции боксера.
- Напомним, 9 мая борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил .
- 12 мая Александр Усик заявил, что готов провести против борца Богдана Грицая боксерский поединок, а не бой без правил.
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