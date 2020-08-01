Знает, чей Крым и кто враг: Сенцов поддержал борца, который бросил вызов Усику

1 августа, 2020, 14:05

Бывший пленник Кремля Олег Сенцов выложил общее фото с борцом Богданом Грицаем, который вызвал на поединок боксера Александра Усика

Фото с борцом Сенцов обнародовал в facebook.

"Богдан Грицай - настоящий украинский спортсмен и патриот, который точно знает, чей Крым и кто наш враг", - написал Сенцов.

Грицай в мае предложил Усику выяснить отношения в боях без правил, из-за антиукраинской позиции боксера.

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