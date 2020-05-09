Не тебе решать, чей Крым: Украинский борец вызвал Усика на бой без правил

9 мая, 2020, 16:23

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил

Об этом Грицай заявил на своем YouTube-канале.

Таким образом борец отреагировал на видео Усика, на котором он бьет вымышленного критика.

"Я и есть тот диванный эксперт, который стебеться с твоих "ватных" видео, твоих малограмотных комментариев, с твоих детских стишков и российского сценария, который ты хочешь продвинуть. Я тот самый, кого себе на беду ты вызвал на бой без правил, без каких-либо правил. Я принимаю вызов. После этого боя ты поймешь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми. Будет еще один урок: не тебе решать, чей Крым, и не тебе решать, что писать и говорить украинцам", - сказал Грицай.

"Радуйся, что на твое видео под названием "один раз ты можешь войти не в ту дверь" откликнулся именно я. Было бы страшнее, если бы клипы "в последний раз ты можешь подойти не к тому окну" начали бы тебе снимать профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб отстрела диких животных", - добавил Грицай.

Напомним, 5 мая Александр Усик обнародовал ролик, в котором он нокаутирует "диванного эксперта" .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb