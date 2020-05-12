Я выбираю оружие: Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая

12 мая, 2020, 08:26

Александр Усик заявил, что готов провести против борца Богдана Грицая боксерский поединок, а не бой без правил

Об этом Усик рассказал в Instagram.

По словам Усика, он не собирается драться с Грицаем, который бросил ему вызов, в поединке без правил, зато готов выяснить отношения на боксерском ринге.

"Все те, кто хочет вызвать меня на бой, а вас очень большое количество - я не могу всем отвечать и со всеми боксировать. Но появился еще один парень, нужно отдать должное. Он решился и записал видео, респект. Только я не для этого много лет вставал рано утром, надоедал, недопивал или испытывал трудности, чтобы каждому из вас давать согласие на поединок. если вы хотите себя проявить, если вы увидели в моих роликах некий вызов - я, как джентльмен, который исповедует правила, - добро пожаловать в ринг ", - сказал Усик.

Он добавил, что бои без правил не его стихия, ведь он живет по правилам.

"Бои без правил - это не моя стихия, хотя в ней тоже можно попробовать, но я живу по правилам. Друг мой, хотя нет, ты никакой мне не друг. Обычный гражданин. Хочешь бой - ты бросил мне вызов и бросил в меня перчатку . я выбираю оружие: ринг, бокс. Мне не нужны бои без правил, я живу по правилам ", - сказал Усик.

Напомним, 9 мая украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил .

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