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Espreso.tvСпортЯ выбираю оружие: Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая

Я выбираю оружие: Усик отреагировал на вызов украинского борца Грицая


фото: Instagram
Александр Усик заявил, что готов провести против борца Богдана Грицая боксерский поединок, а не бой без правил

Об этом Усик рассказал в Instagram.

По словам Усика, он не собирается драться с Грицаем, который бросил ему вызов, в поединке без правил, зато готов выяснить отношения на боксерском ринге.

"Все те, кто хочет вызвать меня на бой, а вас очень большое количество - я не могу всем отвечать и со всеми боксировать. Но появился еще один парень, нужно отдать должное. Он решился и записал видео, респект. Только я не для этого много лет вставал рано утром, надоедал, недопивал или испытывал трудности, чтобы каждому из вас давать согласие на поединок. если вы хотите себя проявить, если вы увидели в моих роликах некий вызов - я, как джентльмен, который исповедует правила, - добро пожаловать в ринг ", - сказал Усик.

Он добавил, что бои без правил не его стихия, ведь он живет по правилам.

"Бои без правил - это не моя стихия, хотя в ней тоже можно попробовать, но я живу по правилам. Друг мой, хотя нет, ты никакой мне не друг. Обычный гражданин. Хочешь бой - ты бросил мне вызов и бросил в меня перчатку . я выбираю оружие: ринг, бокс. Мне не нужны бои без правил, я живу по правилам ", - сказал Усик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Не разделяю народ Украины

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

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