Коронавирус: в Украине за сутки зафиксировано 1172 новых случаев заболевания
1 августа, 2020, 09:07
В Украине по состоянию на 1 августа зафиксировано 71 056 случаев заболевания коронавирусом, за сутки - 1172 новых
Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.
По данным СНБО в Украине по состоянию на 1 августа лабораторно подтвердили 71 056 случаев COVID-19, из них за сутки - 1172.
Из них 39 308 пациентов выздоровели, а 1709 - умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 30039 человек.
- Напомним, на утро 31 июля количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 выросло на 1090 человек .
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