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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Украине за сутки зафиксировано 1172 новых случаев заболевания

Коронавирус: в Украине за сутки зафиксировано 1172 новых случаев заболевания


фото: Укрінформ
В Украине по состоянию на 1 августа зафиксировано 71 056 случаев заболевания коронавирусом, за сутки - 1172 новых

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По данным СНБО в Украине по состоянию на 1 августа лабораторно подтвердили 71 056 случаев COVID-19, из них за сутки - 1172.

Из них 39 308 пациентов выздоровели, а 1709 - умерли от осложнений. Сейчас продолжают лечиться 30039 человек.

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