Аваков обнародовал видео ликвидации "полтавского террориста"
Видео Аваков обнародовал в twitter.
"Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу", - написал Аваков.
видео 18+
Ночные события в Опишня. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате.- Arsen Avakov (@AvakovArsen) August 1, 2020
Спасибо полиции за профессиональную работу! pic.twitter.com/CF0S0t88k0
- 1 августа Национальная полиция заявила о ликвидации мужчины, которого разыскивали после захвата заложника в Полтаве.
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал подробности ликвидации Романа Скрыпника, который захватил заложника в Полтаве.
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