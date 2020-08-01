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Espreso.tvКриминалАваков обнародовал видео ликвидации "полтавского террориста"

Аваков обнародовал видео ликвидации "полтавского террориста"


фото: npu.gov.ua
Министр внутренних дел Арсен Аваков обнародовал видео ликвидации Романа Скрыпника, который захватил заложника в Полтаве

Видео Аваков обнародовал в twitter.

"Ночные события в Опишне. К сожалению, опять неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате. Спасибо полиции за профессиональную работу", - написал Аваков.

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