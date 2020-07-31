В Польше - новый суточный антирекорд инфицирования коронавирусом
Об этом сообщает TVN 24 .
Накануне Министерство здравоохранения сообщило о 615 случаях заражения и до пятницы это был самый высокий показатель.
Всего в Польше с начала пандемии инфекция была подтверждена у 45 688 человек, из которых 1 716 умерли.
657 случаев инфекции - это на 150 больше, чем в среду, когда министерство сообщило о 512 подтвержденных случаях, и больше чем во вторник, когда было зарегистрировано 502 инфицированных.
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Количество активных случаев коронавируса SARS-CoV-2 в Польше увеличилось до 9 985.
Динамика подтверждена случаев коронавируса в Польше с начала пандемии
Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Войцех Андрусевич считает, что в ближайшие дни данные о новых случаях заражения в Польше останутся высокими.
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