Мы видим признаки второй волны пандемии в Европе, - Джонсон

28 июля, 2020, 17:45

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что в Европу пришла вторая волна пандемии коронавируса

Об этом пишет The Guardian.

"Давайте будем абсолютно честны в том, что происходит в Европе, среди некоторых наших европейских друзей. Я боюсь, что в некоторых регионах вы начинаете наблюдать признаки второй волны пандемии", - сказал Джонсон.

Так он выступил в защиту решения правительства Великобритании ввести 14-дневный карантин для граждан, прибывающих из других стран.

"Очень важно, чтобы граждане после возвращения из-за границы, если они возвращаются из региона, где зафиксирована вспышка, были отправлены на карантин. Вот почему мы вводим эти ограничения", - сказал Джонсон.

В Великобритании количество зараженных COVID-19 превысило 300 тысяч, более 45 тысяч человек умерли.

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Во всем мире зарегистрировано более 16,6 млн случаев заражения коронавирусом, по меньшей мере 654 тысяч человек умерли.

Темпы распространения коронавируса ускорились, за последние шесть недель число случаев инфицирования удвоилось.