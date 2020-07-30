В Польше - скачок заболеваемости коронавирусом: более 600 случаев за сутки
30 июля, 2020, 15:34
За прошедшие сутки в Польше зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавируса в сутки: заболевания обнаружили в 615 человек
Этот показатель побил предыдущий рекорд за 8 июня, когда было выявлено 599 случаев за сутки, сообщает RMF24 .
Кроме того, в Польше за сутки умерли 15 пациентов с коронавируса.
Всего с начала эпидемии в стране зарегистрирован 45 031 случай заражения и 1 709 смертей.
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Более 33 тысяч пациентов выздоровели.
Всего в мире на коронавирус заболели 17 201 686 человек. Среди антилидеров по заболеваемости - США, Бразилия, Индия и Россия.
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