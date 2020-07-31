В этом году паломничество в Крилос состоится онлайн

31 июля, 2020, 17:13

Тысячи паломников не смогут в этом году принять участие в молитвенном паломничестве

Паломничество к Галицкой чудотворной иконе Матери Божьей в с. Клирос (Древний Галич), что на Ивано-Франковщине, состоится в воскресенье, 2 августа, в онлайн-формате, сообщили "Еспресо.Захид" в пресс-службе УГКЦ.

Это событие является любимым для тысяч паломников, которые обычно участвуют в молитвенном паломничестве, приходя пешим путем из разных уголков митрополии, отмечают в УГКЦ.

"К сожалению, в этом году, учитывая карантинные меры, которые были введены правительством, паломничество в Крилос не может состояться. Однако мы можем духовно объединиться в молитве и провести прощу особым образом - онлайн", - говорят организаторы паломничества и приглашают всех верных принять участие в богослужении, которое будут транслировать в прямом эфире в воскресенье, 2 августа, в 9:00.

Возглавит молитву архиепископ и митрополит Ивано-Франковский Владимир Вийтишин. Посмотреть трансляцию можно будет на фейсбук- и ютуб-страницах Ивано-Франковской архиепархии УГКЦ.

Отметим, паломничество в Крилос происходит ежегодно в первое воскресенье августа.

В этом году паломничество приурочеона к 155-летию со дня рождения праведного митрополита Андрея Шептицкого, который также был частым гостем Крилоской Княжей горы. Напомним, 29 июля состоялась паломничество в Прилбичи - родное село Андрея Шептицкого.

Добавим, паломничество в Зарваницу в этом году также проходило в онлайн-формате.