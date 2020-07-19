Паломничество в Зарванице в этом году проходит онлайн. Вживую

19 июля, 2020, 11:13

В воскресенье, 19 июля 2020 года, в 9:00 началась трансляция Литургии УГКЦ в Марийском духовном центре "Зарваница"

Учитывая карантинные меры, введенные правительством, традиционное Всеукраинское паломничество не может произойти. Организаторы призывают духовно объединиться в молитве и провести прощу особым образом - онлайн, передает "Еспресо-Захид".

К Литургии можно присоединиться по этой ссылке .

Отметим, в этом году исполняется 25-летие Всеукраинского паломничества в Зарванице, на которой Блаженнейший Патриарх Мирослав Иван Любачивский совершил акт посвящения украинского народа под покров Пресвятой Богородицы, а также 20-летие Всеукраинского паломничества, во время которой состоялось освящение собора Зарваницкой Божьей Матери, который теперь является малой базиликой.

Традиционно каждый год в месяце июле в Марийском духовном центре "Зарваница" проходило Всеукраинское паломничество. Десятки тысяч верующих из разных уголков Украины и мира отправлялись в паломничество, чтобы выпросить духовной благодати перед Зарваницкой чудотворной иконой Матери Божьей.

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