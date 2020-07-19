 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПаломничество в Зарванице в этом году проходит онлайн. Вживую

Паломничество в Зарванице в этом году проходит онлайн. Вживую

В воскресенье, 19 июля 2020 года, в 9:00 началась трансляция Литургии УГКЦ в Марийском духовном центре "Зарваница"

Учитывая карантинные меры, введенные правительством, традиционное Всеукраинское паломничество не может произойти. Организаторы призывают духовно объединиться в молитве и провести прощу особым образом - онлайн, передает "Еспресо-Захид".

К Литургии можно присоединиться по этой ссылке .

Отметим, в этом году исполняется 25-летие Всеукраинского паломничества в Зарванице, на которой Блаженнейший Патриарх Мирослав Иван Любачивский совершил акт посвящения украинского народа под покров Пресвятой Богородицы, а также 20-летие Всеукраинского паломничества, во время которой состоялось освящение собора Зарваницкой Божьей Матери, который теперь является малой базиликой.

Традиционно каждый год в месяце июле в Марийском духовном центре "Зарваница" проходило Всеукраинское паломничество. Десятки тысяч верующих из разных уголков Украины и мира отправлялись в паломничество, чтобы выпросить духовной благодати перед Зарваницкой чудотворной иконой Матери Божьей.

 

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 июля, 2020 воскресенье

18 июля, 2020 суббота

больше новостей

19 июля, 2020 воскресенье

18 июля, 2020 суббота

17 июля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать