Украинца признали самым дорогим футболистом чемпионата Венгрии

31 июля, 2020, 13:19

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков признан самым дорогим игроком чемпионата Венгрии

Об этом сообщает Transfermarkt .

Ориентировочная трансферная стоимость 23-летнего украинца составляет 2 млн евро. Также в топ-5 попали еще двое украинцев. На третьей строчке расположился полузащитник "МОЛ-ВиДи" Иван Петряк (1,6 млн евро).

Четвертое место в рейтинге самых дорогих в одноклубника Зубкова Игоря Харатин, ориентированная рыночная стоимость полузащитника - 1,5млн евро.

"Ференцварош" под руководством украинского специалиста Сергея Реброва завоевал чемпионство второй раз подряд.