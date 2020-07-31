Украинца признали самым дорогим футболистом чемпионата Венгрии
31 июля, 2020, 13:19
Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков признан самым дорогим игроком чемпионата Венгрии
Об этом сообщает Transfermarkt .
Ориентировочная трансферная стоимость 23-летнего украинца составляет 2 млн евро. Также в топ-5 попали еще двое украинцев. На третьей строчке расположился полузащитник "МОЛ-ВиДи" Иван Петряк (1,6 млн евро).
Четвертое место в рейтинге самых дорогих в одноклубника Зубкова Игоря Харатин, ориентированная рыночная стоимость полузащитника - 1,5млн евро.
"Ференцварош" под руководством украинского специалиста Сергея Реброва завоевал чемпионство второй раз подряд.
- 30 июля главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров посетил базу киевского "Динамо" в Конча-Заспе.
- 28 июля стало известно, что нападающий донецкого "Шахтера" Владислав Вакула может стать игроком "Ференцвароша" .
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