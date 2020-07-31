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Espreso.tvСпортУкраинца признали самым дорогим футболистом чемпионата Венгрии

Украинца признали самым дорогим футболистом чемпионата Венгрии


фото: Getty Images
Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков признан самым дорогим игроком чемпионата Венгрии

Об этом сообщает Transfermarkt .

Ориентировочная трансферная стоимость 23-летнего украинца составляет 2 млн евро. Также в топ-5 попали еще двое украинцев. На третьей строчке расположился полузащитник "МОЛ-ВиДи" Иван Петряк (1,6 млн евро).

Четвертое место в рейтинге самых дорогих в одноклубника Зубкова Игоря Харатин, ориентированная рыночная стоимость полузащитника - 1,5млн евро.

"Ференцварош" под руководством украинского специалиста Сергея Реброва завоевал чемпионство второй раз подряд.

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