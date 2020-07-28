Ребров усилит "Ференварош" форвардом "Шахтера"
28 июля, 2020, 20:57
Нападающий донецкого "Шахтера" Владислав Вакула может стать игроком венгерского "Ференцвароша"
Об этом сообщает Sportarena.
Сергей Ребров хочет видеть в своей команде 21-летнего Вакулу. И собирается пригласить его в аренду.
21-летний Владислав Вакула первую часть сезона провел в аренде в "Мариуполе", где сыграл 19 матчей и забил 3 гола. После зимней паузы форвард вернулся в донецкий клуб, за который провел 2 матча.
- 22 июля главный тренер венгерского "Ференцвароша" украинец Сергей Ребров отказался от предложения во второй раз возглавить "Динамо" .
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