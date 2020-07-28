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Espreso.tvСпортРебров усилит "Ференварош" форвардом "Шахтера"

Ребров усилит "Ференварош" форвардом "Шахтера"


фото: Getty Images
Нападающий донецкого "Шахтера" Владислав Вакула может стать игроком венгерского "Ференцвароша"

Об этом сообщает Sportarena.

Сергей Ребров хочет видеть в своей команде 21-летнего Вакулу. И собирается пригласить его в аренду.

21-летний Владислав Вакула первую часть сезона провел в аренде в "Мариуполе", где сыграл 19 матчей и забил 3 гола. После зимней паузы форвард вернулся в донецкий клуб, за который провел 2 матча.

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