"Реал" представил новые игровые формы
31 июля, 2020, 16:23
Мадридский "Реал" представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2020/21
Об этом сообщает официальный сайт " Реала ".
Домашний комплект выполнен в белом цвете, на нем также присутствуют розовые вставки и графические детали, которые перекликаются с современным искусством Мадрида. Гостевая форма - розовая. Техническим спонсором является немецкая компания adidas.
Первым матчем "Реала", где можно будет увидеть игроков в новой форме, будет встреча в 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити", которая состоится 7 августа.
- 28 июля нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас получил положительный тест на коронавирус.
- 30 июля стало известно, что Андрей Лунин в следующем сезоне не будет играть в аренде и выступать за мадридский "Реал".
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