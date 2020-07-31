"Реал" представил новые игровые формы

31 июля, 2020, 16:23

Мадридский "Реал" представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2020/21

Об этом сообщает официальный сайт " Реала ".

Домашний комплект выполнен в белом цвете, на нем также присутствуют розовые вставки и графические детали, которые перекликаются с современным искусством Мадрида. Гостевая форма - розовая. Техническим спонсором является немецкая компания adidas.

Первым матчем "Реала", где можно будет увидеть игроков в новой форме, будет встреча в 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Манчестер Сити", которая состоится 7 августа.