За 10 дней до Лиги чемпионов: У форварда "Реала" диагностировали коронавирус

28 июля, 2020, 18:13

Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

Мариано Диас чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. В Испании уже завершились матчи Ла Лиги. Однако 7 августа "Реал" сыграть ответный матч 1/8 финала ЛЧ против "Манчестер Сити".

По последним данным в Испании 278 782 человека заразились коронавирусом, из них 150 376 выздоровели, а 28 434 умерли.

27 июля капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в четвертый раз стал отцом.