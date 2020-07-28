За 10 дней до Лиги чемпионов: У форварда "Реала" диагностировали коронавирус
28 июля, 2020, 18:13
Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас получил положительный тест на коронавирус
Об этом сообщает официальный сайт "Реала".
Мариано Диас чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. В Испании уже завершились матчи Ла Лиги. Однако 7 августа "Реал" сыграть ответный матч 1/8 финала ЛЧ против "Манчестер Сити".
По последним данным в Испании 278 782 человека заразились коронавирусом, из них 150 376 выздоровели, а 28 434 умерли.
- 27 июля капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос в четвертый раз стал отцом.
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