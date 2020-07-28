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Espreso.tvСпортЗа 10 дней до Лиги чемпионов: У форварда "Реала" диагностировали коронавирус

За 10 дней до Лиги чемпионов: У форварда "Реала" диагностировали коронавирус


фото: Getty Images
Нападающий мадридского "Реала" Мариано Диас получил положительный тест на коронавирус

Об этом сообщает официальный сайт "Реала".

Мариано Диас чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. В Испании уже завершились матчи Ла Лиги. Однако 7 августа "Реал" сыграть ответный матч 1/8 финала ЛЧ против "Манчестер Сити".

По последним данным в Испании 278 782 человека заразились коронавирусом, из них 150 376 выздоровели, а 28 434 умерли.

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