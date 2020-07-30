Лунин в новом сезоне будет защищать ворота "Реала", - СМИ

30 июля, 2020, 08:14

Украинский голкипер Андрей Лунин в следующем сезоне не будет играть в аренде и выступать за мадридский "Реал"

Об этом сообщает AS.

"Реал" уже проинформировал украинца, что он не будет отправлен в аренду, а получит шанс проявить себя мадридскому клубу.

В "Реале" планируют сделать Андрея Лунина дублером основного голкипера - бельгийца Тибо Куртуа. По этой причине мадридцы отпустили Люку Зидана и отказались от дальнейшей аренды в ПСЖ француза Альфонса Ареоля.

21-летний Лунин перешел в "Реал" с "Зари" летом 2018 года за 8,5 млн евро. После этого на правах аренды играл за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В нынешнем сезоне Лунин сыграл за "Овьедо" во втором испанском дивизионе 19 матчей и пропустил 18 голов.

21 июля стало известно, что "Реал" решил вернуть Андрея Лунина по аренде в "Овьедо" и сделать его вторым голкипером команды.

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