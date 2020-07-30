Лунин в новом сезоне будет защищать ворота "Реала", - СМИ
Об этом сообщает AS.
"Реал" уже проинформировал украинца, что он не будет отправлен в аренду, а получит шанс проявить себя мадридскому клубу.
В "Реале" планируют сделать Андрея Лунина дублером основного голкипера - бельгийца Тибо Куртуа. По этой причине мадридцы отпустили Люку Зидана и отказались от дальнейшей аренды в ПСЖ француза Альфонса Ареоля.
21-летний Лунин перешел в "Реал" с "Зари" летом 2018 года за 8,5 млн евро. После этого на правах аренды играл за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".
В нынешнем сезоне Лунин сыграл за "Овьедо" во втором испанском дивизионе 19 матчей и пропустил 18 голов.
- 21 июля стало известно, что "Реал" решил вернуть Андрея Лунина по аренде в "Овьедо" и сделать его вторым голкипером команды.
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