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Espreso.tvСпортЛунин в новом сезоне будет защищать ворота "Реала", - СМИ

Лунин в новом сезоне будет защищать ворота "Реала", - СМИ


фото: Getty Images
Украинский голкипер Андрей Лунин в следующем сезоне не будет играть в аренде и выступать за мадридский "Реал"

Об этом сообщает AS.

"Реал" уже проинформировал украинца, что он не будет отправлен в аренду, а получит шанс проявить себя мадридскому клубу.

В "Реале" планируют сделать Андрея Лунина дублером основного голкипера - бельгийца Тибо Куртуа. По этой причине мадридцы отпустили Люку Зидана и отказались от дальнейшей аренды в ПСЖ француза Альфонса Ареоля.

21-летний Лунин перешел в "Реал" с "Зари" летом 2018 года за 8,5 млн евро. После этого на правах аренды играл за "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо".

В нынешнем сезоне Лунин сыграл за "Овьедо" во втором испанском дивизионе 19 матчей и пропустил 18 голов.

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