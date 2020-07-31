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Espreso.tvЭкономикаМинэнерго начало подготовку "зеленых" аукционов

Минэнерго начало подготовку "зеленых" аукционов

Минэнерго начало работу над внедрением норм закона о совершенствовании условий поддержки "зеленой" энергетики, в частности начало подготовку "зеленых" аукционов

Соответствующее сообщение размещено на Правительственном портале .

"Мы начали работу по определению объемов годовых квот поддержки "зеленой" энергетики, графиков организации аукционов и подготовку нормативно-правовых актов, направленных на имплементацию положений закона (№3658 - ред.). Для более согласованной и продуктивной работы планируем создать координационную группу", - приводятся в сообщении слова в. о. министра энергетики Ольги Буславец.

Отмечается также, что в настоящее время ведутся переговоры с государственными банками и международными финансовыми институтами по привлечению на льготных условиях до 300 млн евро кредитных средств, в частности для покрытия части госпредприятия "Гарантированный покупатель" по "зеленому" тарифу.

В то же время отмечается, что условием банков для таких кредитов является финансовая стабилизация работы участников рынка электроэнергии. Соответствующее решение для сбалансирования рынка должна принять Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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