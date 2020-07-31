Зеленский подписал закон о поддержке "зеленой" энергетики

31 июля, 2020, 10:10

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook.

"Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики", - написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%

"На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно. До 2030 года меморандум даст возможность уменьшить объем выплат "зеленой генерации" примерно на 2 млрд евро", - подчеркнул он.