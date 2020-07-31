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Espreso.tvЭкономикаЗеленский подписал закон о поддержке "зеленой" энергетики

Зеленский подписал закон о поддержке "зеленой" энергетики


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №3658 о поддержке "зеленой" энергетики

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook.

"Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики", - написал Шмыгаль.

Премьер отметил, что закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%

"На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно. До 2030 года меморандум даст возможность уменьшить объем выплат "зеленой генерации" примерно на 2 млрд евро", - подчеркнул он.

Шмыгаль добавил, что подписанный закон будет способствовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежать повышения тарифов на электроэнергию для людей.

  • Напомним, Верховная Рада 21 июля приняла во втором чтении проект закона о поддержке "зеленой" энергетики.

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