Зеленский подписал закон о поддержке "зеленой" энергетики
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook.
"Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения правительственного меморандума с производителями "зеленой" энергетики", - написал Шмыгаль.
Премьер отметил, что закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций - на 7,5%
"На практике это означает, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно. До 2030 года меморандум даст возможность уменьшить объем выплат "зеленой генерации" примерно на 2 млрд евро", - подчеркнул он.
Шмыгаль добавил, что подписанный закон будет способствовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежать повышения тарифов на электроэнергию для людей.
- Напомним, Верховная Рада 21 июля приняла во втором чтении проект закона о поддержке "зеленой" энергетики.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-
-
Читайте также
-
-
25 июля, 2020 Российские прихвостни против украинского языка
-