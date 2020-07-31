Местные выборы: в Запорожье 4 партии объединили усилия

31 июля, 2020, 16:07

Об этом сообщает getman.media.

Представители партий "Голос", "Демсокира", "Сила людей" и "Народный рух" подписали меморандум об объединении перед местными выборами. Партии намерены совместно бороться за места в горсовете и за пост мэра Запорожья.

Подписание меморандума состоялось перед Запорожским городским советом. На него собралось около 20 сторонников указанных политических партий.

Руководители партийных ячеек рассказали, что объединиться решили, среди прочего, потому, что так проще противостоять "финансово-промышленным" группам, которые сейчас представлены в горсовете. По словам представителя запорожской "Демсокиры" Александра Лебедя, проукраинским партиям надо было объединять уже давно, поскольку самостоятельно бороться на выборах "невозможно".

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Меморандумом о сотрудничестве предусмотрено, что, среди прочего, представители политсил отказываются от публичной критики друг друга. Также было отмечено, что присоединиться к объединенному движению могут любые другие проукраинские партии или организации.

По словам главы запорожской ячейки партии "Сила людей" Дениса Тарасова, сейчас законодательством не предусмотрено выдвижение политических блоков, поэтому участники объединения будут договариваться от какой одной партии будут баллотироваться. Пока еще не решено что это будет за партия, но Тарасов говорит, что все политсилы готов к такому шагу.

Кроме того, глава запорожской "Силы людей" заметил, что у их коалиции пока нет кандидата на городского голову - этот вопрос также находится на обсуждении. В то же время, в объединении не называют единого публичного лидера или спикера - говорят, что лидеры всех партий, которые подписали меморандум о сотрудничестве, будут иметь одинаковые права.

Напомним, 30 июля мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который ранее заявлял о выдвижении на местных выборах от партии "Пропозиция", заявил о вступлении в партию "За будущее"

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