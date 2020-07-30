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Espreso.tvОбществоМэр Черкасс переметнулся в партию Палицы "За майбутне"

Мэр Черкасс переметнулся в партию Палицы "За майбутне"


фото: pravda.ua
30 июня мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который ранее заявлял о выдвижении на местных выборах от партии "Пропозиция", заявил о вступлении в партию "За будущее"

Об этом городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко заявил на пресс-конференции, передает УНИАН.

"Впервые за историю независимости всеукраинская партия образуется по инициативе самостоятельных представителей местных громад, а не по указанию из Киева. Во время пресс-конференции лидер партии "За майбутне" Игорь Палица и мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который присоединился к политической силе, рассказали о своем видении реформы децентрализации и максимальной эффективности местной власти для решения проблем громад", - говорится в пресс-релизе.

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Напомним, в июле Анатолий Бондаренко заявил, что пойдет в партию Бориса Филатова "Пропозиция".

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