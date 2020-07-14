"Дать отпор Кремлю и остановить политические репрессии": Движение сопротивления капитуляции призвало сформировать единый проукраинский общественно-политический фронт

14 июля, 2020, 09:28

Движение сопротивления капитуляции призвало объединиться все государственные силы

Соответствующее заявление Движение обнародовало на Facebook.

"Суверенитет Украины сейчас под серьезной угрозой. Ходят сообщения, что Россия готова к решающему наступлению на Украину, а вражеская агентура беспрепятственно действует во всех сферах жизни страны", - говорится в сообщении.

В Движении заявили, что действия власти привели к политическому и экономическому кризису, деградации системы государственного управления, усилению влияния олигархов и "регионалов".

Там также добавили, что происходят политические репрессии, сворачивается курс на членство Украины в НАТО и ЕС и ослабляется обороноспособность государства.

"Это создает смертельную опасность для самого существования Украины как независимого государства. Прокремлёвские политические силы и агенты при полном попустительстве властей готовятся к реваншу и толкают страну к капитуляции. Они хотят искусственно спровоцировать гражданский конфликт, чтобы вернуть страну в сферу российского влияния", - говорится в заявлении.

В Движении назвали задачу для граждан: объединиться и остановить эти угрожающие процессы, защитить суверенитет и соборность, демократию, конституционные права и свободы.

"Защитить государственность, ценности Революции Достоинства, европейский и евроатлантический выбор", - добавили активисты.

Там сожалеют, что патриоты действуют порознь и сконцентрированы на взаимных спорах и политической борьбе друг против друга.

"Мы, представители гражданского общества, призываем все государственные силы начать действовать вместе и сформировать единый украинский общественно-политический фронт, чтобы дать отпор Кремлю и его агентуре, защитить украинское гуманитарное пространство, восстановить обороноспособность страны, прекратить политические репрессии", - заявили в Движении.

Там призвали всех, кто считает себя патриотом, объединить усилия в парламенте и местных советах.

"Предлагаем безотлагательно начать координацию для формирования общих требований, совместного плана действий и построения общественной платформы украинского единства", - подытожили в ДСК.

Заявление подписали:

1. Вячеслав Брюховецкий, Герой Украины, почетный Президент Национального университета "Киево-Могилянская академия", участник инициативной группы "Первого декабря", член Стратегического Совета Движения сопротивления капитуляции.

2. Владимир Василенко, дипломат, общественный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посол, представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-10), член Стратегического Совета Движения сопротивления капитуляции.

3. Иосиф Зисельс, участник инициативной группы "Первого декабря", со-президент Ваад Украины, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины, член Стратегического Совета Движения сопротивления капитуляции.

4. Мирослав Маринович, проректор Украинского католического университета, узник совести (1977-1987), участник инициативной группы "Первое декабря".

5. Николай Рябчук, почетный Президент Украинского ПЕН-клуба.

6. Игорь Козловский, узник российских оккупантов на Донбассе, религиовед, Президент Центра религиоведческих исследований и международных духовных отношения, участник инициативной группы "Первого декабря".

7. Сергей Квит, общественный деятель, профессор Национального университета "Киево-Могилянская академия", Министр образования и науки Украины (2014-2016), член Стратегического Совета Движения сопротивления капитуляции.

8. Елена Стяжкина, доктор исторических наук, писательница.

9. Леонид Финберг, директор Центра исследований истории и культуры восточноевропейского еврейства НаУКМА, главный редактор издательства "Дух и Литера".

10. Соломия Бобровская, народный депутат Украины, фракция "Голос".

11. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины, фракция "Европейская солидарность".

12. Сергей Фоменко (Фома), музыкант, рок-группа "Мандри".

13. Алексей Панич, философ, переводчик, член Украинского ПЕН-клуба.

14. Владимир Огрызко, дипломат, политик, Чрезвычайный и Полномочный посол, министр иностранных дел Украины (2007-2009), член Стратегического Совета Движения сопротивления капитуляции.

15. Юрий Щербак, писатель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.

16. Роман Бессмертный, политик, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, Вице-премьер-министр Украины (2005), член Стратегического Совета Движения сопротивления капитуляции.

17. Владимир Ермоленко, философ, писатель, директор по аналитике ОО "Интерньюз-Украина", старший преподаватель НаУКМА, участник инициативной группы "Первого декабря".

18. Ярослав Яцкив, академик, участник инициативной группы "Первое декабря".

19. Даниил Лубкивский, дипломат, общественный деятель, Чрезвычайный и Полномочный Посланник, заместитель министра иностранных дел Украины (2014), член Стратегического Совета Движения сопротивления капитуляции.

20. Михаил Винницкий, преподаватель Национального университета "Киево-Могилянская академия" и Львовской Бизнес Школы Украинского католического университета.

21. Александра Гнатюк, профессор истории НаУКМА, участница инициативной группы "Первого декабря".

22. Михаил Гончар, Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", член Стратегического Совета Движения сопротивления капитуляции.

23. Ярина Ясиневич, ответственный секретарь Инициативной группы "Первого декабря".

24. Андрей Левус, народный депутат 8-го созыва, член Координационного Совета Движения сопротивления капитуляции, Свободные люди.

25. Александр Скипальский, Почетный глава ветеранов разведки, генерал-лейтенант.

26. Михаил Басараб, политолог, член Координационного Совета Движения сопротивления капитуляции, член Президиума Общественной комиссии по расследованию и предупреждению нарушений прав человека в Украине.

27. Сергей Высоцкий, журналист, нардеп 8-го созыва, член Координационного Совета Движения сопротивления капитуляции.

28. Евгений Быстрицкий, философ.

29. Юрий Гончаренко, общественный деятель, член Координационного Совета Движения сопротивления капитуляции Координатор Киевского отделения РОК, соучредитель Национально-консервативного движения.

30. Николай Горбаль, поэт, бывший политзаключенный.

31. Андрей Юсов, ОО "Школа ответственной политики", член Координационного Совета Движения сопротивления капитуляции.

32. Валерий Пекар, преподаватель бизнес-школы НаУКМА.

33. Мирослав Гай, общественный деятель, руководитель Благотворительного Фонда "Мир и Ко", член Координационного Совета Движения сопротивления капитуляции, ветеран российско-украинской войны.

34. Борис Захаров, общественный деятель, директор Благотворительного Фонда "Человек и право".

35. Игорь Лапин, политик, народный депутат Украины (2014-19), ветеран российско-украинской войны, батальон "Айдар", член Координационного Совета Движения сопротивления капитуляции.

36. Александр Иванов, член Координационного Совета Движения сопротивления капитуляции, инициатива Переходи на украинский.

37. Дмитрий Лиховий, общественный деятель, журналист, главный редактор "Новынарня".

38. Игорь Гук, профессор медицины, иностранный член НАНУ.

39. Сергей Пархоменко, главный редактор газеты "Говорит Донбасс", директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД имени Александра Никонорова, активист международного движения LIBERATE CRIMEA, член Координационного Совета Движения сопротивления капитуляции.

40. Геннадий Курочка, Член Правления УКМЦ.

41. Игорь Мазур, правозащитник, офицер ВСУ.

42. Анатолий Подольский, руководитель Украинского центра изучения истории Холокоста.

43. Олег Березюк, глава Украинского юридического общества.

44. Павел Белоус, член Координационного Совета Движения сопротивления капитуляции, ветеран российско-украинской войны.

45. Сергей Рябченко, физик, профессор, член-коремпондент НАН Украины.

46. ​​Святослав Маринин, общественный деятель, член Координационного Совета Движения Сопротивления Капитуляции и соучредитель общественно-политического движения "Граница".

47. Николай Марченко, кандидат юридических наук, ведущий эксперт по конституционному праву Ассоциации украинских юристов.

48. Алексей Колежук, доктор физико-математических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, глава Научного комитета Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий.

49. Соломия Фарион, ОО "Молодежный националистический конгресс".

50. Сергей Репик, глава Секретариата Молодежного Националистического Конгресса.

51. Александр Габович, доктор физико-математических наук, Институт физики НАН Украины.

52. Тарас Стецькив, глава Зарваницкой общественной инициативы.

53. Семен Кабакаев, глава ОО "Безопасность и взаимодействие в Украине".

54. Борис Потапенко, Глава Совета украинских государственных Организаций Мира.

55. Станислав Федорчук, ОО Украинская народная рада Донетчины и Луганщины.

56. Юрий Миндюк, общественный деятель, директор Фонда поддержки демократических инициатив.

57. Виталий Овчаренко, ОО "Движение переселенцев страны".

58. Александр Ясенчук, директор КМЦ "Интермеццо" (Чернигов), Координатор Черниговского отделения Движения сопротивления капитуляции.

59. Юнис Аскеров, депутат Деснянского райсовета в г. Чернигове

60. Геннадий Боряк, доктор исторических наук, заместитель директора Института истории Украины НАНУ.

61. Дмитрий Харьков, офицер безопасности международной гуманитарной миссии, участник Революции Достоинства Координатор Запорожского отделения Движения сопротивления капитуляции.

62. Александр Радченко, кандидат юридических наук, эксперт Ассоциации украинских юристов по конституционному праву.

63. Евгений Янкевич, общественный, политический и художественный деятель м. Полтавы, выпускник международной программы «Open World».

64. Андрей Павлишин, переводчик.

65. Игорь Магновский, доктор юридических наук, ведущий эксперт по публичному праву Ассоциации украинских юристов.

66. Сергей Кот, историк.

67. Михаил Лебедь, участник совета основателей движения "Граница".

68. Нестор Воля, общественно-политический блогер, общественная инициатива "инфоВАРТА".

69. Кирилл Сидоров, эксперт по публичному праву, член правления ОО "Минзмин".

70. Иван Ясковец, доктор физико - математических наук.

71. Наталья Луковская, общественная активистка, волонтер, инженер.

72. Александр Бакай, академик НАН Украины, заведующий отделом ННЦ "ХФТИ" НАН Украины.

73. Александр Марусяк, доктор философии, эксперт по конституционному праву.

74. Дмитрий Синченко, глава ОО "Ассоциация Политических Наук", координатор Движения сопротивления капитуляции в Кропивницком.

75. Вячеслав Пасальский, кандидат физико-математических наук, доцент ДНУ, Днепр.

76. Владимир Кузнецов, доктор философских наук, профессор.

77. Елена Синченко, глава Центра украинской политики "Эксампей".

78. Игорь Козуб, глава Волонтерского объединения участников Майдана и боевых действий.

79. Юрий Дмитриев, глава ОО "Народный контроль Кировоградщины".

80. Александр Бондаренко, Всеукраинская инициатива "Движение государственников".

81. Владислав Василий, журналист, медиа-эксперт.

82. Николай Грицковян, Глава Главной Управы ООЧСУ, США.

83. Михаил Лебедь, ветеран ОВД, экс-начальник УМВД, полковник милиции в отставке.

84. Петр Скиба, полковник, участник российско-украинской войны, глава Славутской ячейки "Рассвет" Движения сопротивления капитуляции.

85. Даниил Шепинько, Глава ОО "Молодежный националистический конгресс-Львов".

86. Вадим Сторожук, депутат Киевского городского совета, волонтер.

87. Александр Коваль, волонтер, общественный активист.

88. Владислав Голиков, переселенец, юрист, управляющий партнер АБ "Голиков и партнеры".

89. Владимир Булгаков, координатор Движения сопротивления капитуляции Буковина.

90. Леонид Зелененко Руководитель Черкасского областного обособленного подразделения ГО УНСО.

91. Виктория Мирошниченко, народный Герой Украины, ветеран АТО, общественный деятель, волонтер, г. Полтава.

92. Мария Горбатенко, общественный и художественный деятель, волонтер.

93. Алексей Скоков, участник русско-украинской войны, 51 ОМБР.

94. Елизавета Чередниченко, активист, волонтер.

95. Наталья Рябенко, активист, волонтер.

96. Руслана Базалук, общественный деятель, волонтер, благодетель.

97. Алексей Кузьменко, активист (Черкассы).

98. Светлана Сливенко, активист (Черкассы).

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