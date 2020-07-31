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Espreso.tvОбществоКулеба анонсировал встречу "Люблинского треугольника" в Украине

Кулеба анонсировал встречу "Люблинского треугольника" в Украине


фото: reuters
Встреча министров иностранных дел "Люблинского треугольника" состоится осенью в Украине

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНИАН .

"Могу вам сообщить, что мы достигли договоренности с моими польскими и литовскими коллегами, что следующая встреча министров иностранных дел "Люблинского треугольника" состоится в Украине уже осенью этого года", - отметил Кулеба.

  • Как сообщалось, 28 июля в Польше министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы заявили о создании "Люблинского треугольника" - новой платформы для политического, экономического и социального сотрудничества.
  • Новый формат украинского-польско-литовского сотрудничества - Люблинский треугольник - предусматривает создание в МИД стран должностей офицеров связи и консультации на уровне министров и директоров департаментов, заявил глава польской дипломатии Яцек Чапутович.

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